Стокгольм, , 11:21 — REGNUM Производство всех видов транспортных средств, работающих на ископаемым топливе, должно быть прекращено в Швеции к 2040 году. Об этом говорится в отчете правительственного следователя, опубликованного 1 июня, передает новостное агентство SVT Nyheter.

Правительство Швеции ранее поручило следователю Свену Хунхаммару выяснить, когда в стране будет прекращено использование ископаемое топлива в транспортной отрасли. Хунхаммер также пришел к выводу, что власти в состоянии установить национальный целевой показатель, согласно которому к 2030 году все новые легковые автомобили для использования домохозяйствами должны работать с нулевым уровнем выбросов.

«Проблема климата носит глобальный характер, и Швеция претерпевает изменения в меняющемся мире. И мы должны измениться таким образом, чтобы другие смогли последовать нашему примеру», — заявил Хунхаммар на пресс-конференции, состоявшейся 1 июня.

Результаты расследования переданы министру Швеции по вопросам климата Перу Болунду.