Москва, , 11:36 — REGNUM Очищению почек помогают темные, хорошо созревшие арбузы. Употреблять их в пищу не стоит тем, кто страдает отёками, рассказал уролог Николай Захарченко 2 июня телеканалу «360».

Врач подтвердил расхожее мнение о том, что арбузы «чистят» почки. Он отметил, что эта ягода почти полностью состоит из воды и вызывает мочегонный эффект. Употребление арбуза способствует отхождению из почек песка и камней.

«Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают темные арбузы, а не раннеспелые», — подчеркнул Захарченко и пояснил, что именно таких арбузах есть вещества, препятствующие образованию камней.

Больным сахарным диабетом есть арбузы можно, но в ограниченном количестве. Не полезна эта ягода тем, кто страдает отеками. Из-за них организм, и так накапливающий жидкость, получит ещё больше воды.

При появлении отёков врач посоветовал обратиться к специалистам. Сначала нужно проконсультироваться у терапевта, а затем выяснять указывают ли отёки на проблемы с сердцем или почками.

Читайте также: Жителям России рассказали о неожиданных свойствах редиса