Джакарта, , 11:18 — REGNUM Представители правительств Индонезии и Великобритании встретились в Джакарте, чтобы обсудить подготовку к серии мероприятий Всемирной конференции по изменению климата (COP26), которая состоится в Глазго с 1 по 12 ноября 2021 года, сообщает Antara.

В Джакарте встретились министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто, председатель COP26 Алок Шарма, представитель COP26 в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Азии Кен О'Флаэрти и посол Великобритании в Индонезия Оуэн Дженкинс.

Стороны обсудили подготовку к проведению мероприятия, диалог по вопросам лесного хозяйства, сельского хозяйства и торговли.

Индонезия станет сопредседателем встречи COP26.

«Я рад, что Великобритания признает роль Индонезии, которая привержена обеспечению устойчивого сельского хозяйства и торговли при одновременном укреплении двустороннего сотрудничества, особенно в области изменения климата», — заявил во время встречи Аирлангга Хартарто.