Уфа, , 11:20 — REGNUM Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, передано в суд Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый 57-летний житель Аскинского района сидел за рулем грузовика «КамАЗ». Следователи считают, что около п. Мирный он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Опель Астра».

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии погибла 11-летняя девочка, которая ехала в легковом автомобиле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности гибель ребенка. Свою вину фигурант уголовного дела признал. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мопед с двумя подростками столкнулся с бензовозом.