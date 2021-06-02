Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга потребовала от подрядчика исправить недочёты, допущенные при реконструкции парка «Зелёная роща». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В 2020 году в парке провели масштабную реконструкцию. «Однако последующий осмотр «Зелёной рощи» выявил многочисленные замечания к качеству проведённых работ», — сообщают чиновники.

От подрядчика требуют устранить недочёты по гарантии. Осенью 2021 года в мэрии вновь проверят состояние парка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе упразднили экологический совет при мэре Екатеринбурга.

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