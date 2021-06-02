Хоринский район, Бурятия, , 11:17 — REGNUM Глава Хоринского района Бурятии Юрий Ширабдоржиев ушёл в отставку. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава администрации региона Баир Цыренов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, несмотря на внезапный уход с должности, руководитель муниципалитета отчитался перед депутатами и поделился планами развития района.

По данным «МК в Бурятии», отставка связана с возможным назначением в комитет территориального развития администрации главы республики. Как отмечается, ранее его возглавлял Баир Жамбалов, которого в конце мая признали виновным в смертельном ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая депутаты Джидинского райсовета большинством голосов отправили в отставку главу района Валерия Цыренова в связи нарушениями антикоррупционного законодательства.

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