Москва, , 11:16 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве, а также закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде — например, через сайт Госуслуг.

При наличии технической возможности в суде лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде, следует из документа.

Судебные повестки и иные судебные извещения в электронном виде могут быть доставлены посредством Единого портала и в систему электронного документооборота.

В соответствии с законопроектом участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности осуществления веб-конференции.

Законопроект создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализация мероприятий суперсервиса «Правосудие онлайн», отмечают в правительстве РФ. При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях, обещают авторы.