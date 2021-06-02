Москва, , 11:19 — REGNUM Свои поздравления президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с национальным праздником — Днем Республики, направил глава России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 2 июня обнародована на сайте Кремля.

«У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер высказал убежденность в том, что дальнейшее развитие конструктивного диалога и взаимодействия на партнёрской основе по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в полной мере отвечало бы интересам народов России и Италии, а также интересам всей Европы.

Кроме этого, президент РФ пожелал своему итальянскому коллеге доброго здоровья и успехов, а всем жителям Италии — благополучия и процветания.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля в МИД РФ сообщили, что один из сотрудников посольства Италии в Москве объявлен персоной нон грата в ответ на высылку Римом двух российских дипломатов.