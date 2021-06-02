Москва, , 11:15 — REGNUM Совфед принял обращение к международным парламентским организациям, парламентам и общественности иностранных государств в связи с участившимися случаями нарушения права на пользование родным языком, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Мы еще раз отмечаем значение русского языка для развития международных отношений и межкультурного диалога. Считаем необходимым обратиться с призывом уважать и поощрять право любого лица на пользование родным языком в том числе обучаться на нем», — заявила сенатор Лилия Гумерова.

Русский язык является бесценным инструментом для межнационального общения. Он признан одним из официальных и рабочих языков многих международных организаций, в том числе в ООН, подчеркнула она.

«Родной язык является стержнем национальной идентичности и самосознания», — сказала сенатор.

В Латвии, Эстонии и на Украине приняты законы, ограничивающие право пользования родным языком, указал также Гумерова.