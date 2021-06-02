Село Сакмара, Оренбургская область, 2 июня, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Сакмарском районе Оренбургской области на дороге сгорел автомобиль Mercedes. Человеческих жертв нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Сгоревшая иномарка

ЧП случилось на трассе Казань-Оренбург-Акбулак. В пути водитель машины услышал хлопок и почувствовал запах гари. Водитель и двое пассажиров оперативно покинули салон.

На место выезжала один пожарный боевой расчет противопожарной службы Оренбургской области и автоцистерна регионального МЧС. Причина пожара выясняется.