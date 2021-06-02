Тбилиси, , 11:15 — REGNUM Человек может не носить защитную маску, если он прошёл полный курс вакцинации от COVID-19 и его также окружают те, кто привился. Об этом 2 июня заявил на брифинге заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

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«Считается, что через две недели после второй инъекции человек уже полностью иммунный. Таким образом, примерно через две недели после второй прививки вы можете быть свободными, без маски, если все вокруг вас вакцинированы», — сказал Имнадзе.

Врач добавил, что в этом случае можно будет встречаться с родственниками и проводить застолья.

Напомним, в Грузии ношение маски обязательно в общественных местах, как в закрытых помещениях, так и на улице. Штраф за нарушение масочного режима составляет 40 лари (около $12 по курсу).

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