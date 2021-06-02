Варшава, , 11:12 — REGNUM Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-дипломат и экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил о намерении подать жалобу на Александра Лукашенко и иных представителей белорусской власти в Национальную прокуратуру Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

Помимо Александра Лукашенко, оппозиционер попросит проверить законность действий заместителя министра внутренних дел Белоруссии Николая Карпенкова, председателя КГБ республики Ивана Тертеля, а также ряда и иных представителей власти республики.

По словам Латушко, указанные лица «угрожают ему физическим насилием и подготовкой акта международного терроризма».

Политик планирует подать заявление в польскую прокуратуру в среду, 2 июня.