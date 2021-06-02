Киев, , 11:14 — REGNUM На Украине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили преступное сообщество, специализировавшееся на контрабанде незаконно добытого янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Об этом сообщила 2 июня пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемые могли незаконно переправлять товар по воздуху, пряча его в багаже авиапассажиров, а также используя фальшивые документы лицензированных недропользователей.

«Подыскивали клиентов через закрытые профили в социальных сетях, а также проводили онлайн аукционы. Для безопасного обмена информацией и деталями логистики организаторы использовали специальное программное обеспечение», — сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования данного дела были проведены 67 обысков в Киевской и Ровенской областях Украины. Всего было изъято более тонны янтаря на общую сумму примерно 30 млн гривен или почти $1,1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском порту «Ильичёвск» (переименован в «Черноморск») пограничники нашли ожерелья из янтаря общим весом 5,2 кг, спрятанные среди другого груза.

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