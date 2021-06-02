Ульяновск, , 11:10 — REGNUM В число лидеров по привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон вошли три ульяновские площадки. Такие данные приводят региональные власти со ссылкой на рейтинг аналитического центра «Эксперт».

В рейтинге подведены итоги 2020 года. Власти отмечают, что Ульяновская область занимает лидирующие позиции по уровню клиентоориентированности и инвестиционному потенциалу индустриальных площадок наряду со столичными регионами, Татарией и Самарской областью.

Также в группе лидеров регион оказался по сумме баллов клиентоориентированности и инвестиционного потенциала: первое и третье места заняли соответственно портовая особая экономическая зона «Ульяновск» и промышленная зона «Заволжье», в топ-5 вошёл индустриальный парк ДААЗ. Всего оценивалось 50 российских технопарков.

Всего в Ульяновской области работает шесть индустриальных площадок разного типа. По данному показателю регион уступает только Подмосковью, Татарии и Калужской области.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ульяновской области Александр Смекалин напоминает, что индустриальные парки начали появляться в регионе десять лет назад, что сегодня позволяет сохранять лидирующие позиции. По его словам, нужно продолжать работу по расширению мер поддержки, особенно в части обеспечения инфраструктуры.

ПОЭЗ «Ульяновск» создана на базе аэропорта для развития грузовой логистики и международной торговли, здесь работают 36 компаний, в том числе из Германии, Китая, Словении, Швеции и Индии.

В рамках работы парка «Заволжье» в областной бюджет поступило 26 млрд рублей налоговых отчислений, создано около 3 тыс. рабочих мест. По данным властей, каждый бюджетный рубль принёс 17,2 рублей в виде налогов.