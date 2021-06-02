Москва, , 11:13 — REGNUM С начала 2021 года по апрель включительно на российском авторынке было реализовано 17 666 автомобилей с пробегом класса люкс. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, продажи люксовых машин на вторичном авторынке России выросли за отчетный период на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди автомобилей с пробегом класса люкс за первые четыре месяца 2021 года были проданы 4833 машины Mercedes S-Класса (+24%), 2293 экземпляра BMW 7-Серии (+24%), 1337 моделей Audi A5 (+102), а также 1200 авто Audi A8 (+18,5%) и 627 Lexus LS (+34,5%).

За апрель 2021 года на вторичном авторынке РФ было продано 5637 автомобилей класса люкс, что на 154% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Напомним, в апреле 2021 года продажи новых люксовых автомобилей в России выросли по сравнению с апрелем прошлого года на 86%.

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