Москва, , 11:09 — REGNUM На базе нового депо метро Москвы «Нижегородское» будут работать сотрудники сервисной компании, отвечающие за обслуживание современных поездов «Москва-2020». Об этом 2 июня сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

«Нижегородское» также станет первым депо, на базе которого изначально будет работать сервисная компания от производителя подвижного состава. Её сотрудники будут отвечать за состояние самых современных поездов «Москва-2020», — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента транспорта столицы.

Строящееся в Москве депо «Нижегородское» станет уже 21 по счёту. Оно предназначено для поездов Большой кольцевой линии.

Заместитель мэра отметил, что с 2010 года в столице откроется уже шестое депо. В «Нижегородском» будет создано 600 рабочих мест, из которых 230 — для машинистов.