Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону реконструируют канализационный коллектор № 68, находящийся в аварийном состоянии. В настоящее время с подрядчиком заключён муниципальный контракт, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Участок объекта был разрушен в феврале 2010 года. Тогда городские власти выполнили первоочередные меры по ликвидации коммунальной аварии. На некоторых участках глубина залегания коллектора доходит до 84,5 метра. В настоящее время объект постепенно деформируется, в результате чего не исключено возникновение чрезвычайной ситуации.

Для проведения реконструкции коллектора была разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Средства на проведение масштабных работ выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Завершить реконструкцию планируется к 30 апреля 2023 года.