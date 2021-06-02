Москва, 2 июня 2021, 11:09 — REGNUM Совет Федерации принял заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
Подобные документы верхняя палата парламента принимает не первый год, замглавы МИД Григорий Карасин.
«Мы обращаем внимание на то, что санкции в условиях 2021 года идут вразрез с усилиями мирового сообщества по борьбе с пандемией», — сказал представитель МИД.
Россия выступает за дальнее развитие сотрудничества с Кубой. В заявлении содержится призыв к парламентам мира выступить в поддержку отмены торговой, экономической блокады Кубы.
Ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус поблагодарил страны Евразийского экономического союза за последовательное осуждение экономической блокады его государства со стороны США.