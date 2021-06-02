Симферополь, , 11:08 — REGNUM Приток воды в крымские водохранилища в мае сократился, данные опубликовал Крымский гидрометеоцентр.

«В мае в бассейнах рек выпало 2,9−25 мм осадков или 7−35% нормы. Самый значительный недобор осадков ощущался в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир. Они носили кратковременный характер и наибольшими были преимущественно в равнинных районах 16 и 29 мая. В Крымских горах снова наблюдался значительный недобор осадков: Ай-Петри 16 мм (24% нормы), Ангарский перевал 16,8 мм (22% нормы)», — сообщили в гидрометеоцентре.

Как уточняется, приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился: в Белогорское водохранилище в мае попало 2,83 млн кубометров воды, в Симферопольское — 0,534 млн кубометров, Счастливое — 0,718, Чернореченское — 2,19.

Общий суммарный запас воды водохранилищ естественного стока к началу лета составил 79,24 млн кубометров — это на 6,531 млн кубометров меньше, чем месяц назад, и на 5,92 млн кубометров меньше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крым прошёл дно кризиса по вододефициту, и теперь ситуация с водоснабжением будет улучшаться.

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