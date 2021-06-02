Лондон, , 12:13 — REGNUM Британский поп-исполнитель Эд Ширан подписал контракт с владельцами платформы TikTok. Об этом сообщило издание Peopletalk.

По данным издания, Эд Ширан уже начал снимать контент для платформы в Лондоне. Артист планирует использовать TikTok как площадку для продвижения новых песен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эд Ширан вместе с актрисой сериала «Друзья» Кортни Кокс записал ролик. На видео они исполнили танец героев ситкома Росса и Моники.

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