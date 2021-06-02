Владивосток, , 11:24 — REGNUM В Приморье с 1 июня прекращено действие режима электронных очередей для въезда на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу. Мера, введенная год назад, позволила преодолеть кризис в трансграничных перевозках, связанный с ограничениями из-за COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Читайте также: Трутнев остался недоволен сроками строительства погранперехода в Приморье

Режим электронных очередей несколько раз продлевали.

Власти края в диалоге с руководством сопредельных провинций КНР добились заметного улучшения ситуации в трансграничной логистике. В результате договоренностей с китайской стороной значительно увеличилась пропускная способность грузового автотранспорта.

«Ежедневно через автомобильные пункты пропуска Приморья проходит до 150 единиц большегрузов. Для сравнения, около года границу пересекали 30−40 автомобилей в день», — добавили в агентстве международного сотрудничества региона.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили пункт пропуска Пограничный 1 июня. По итогам поездки было дано поручение ускорить начало строительства погранперехода.