Москва, , 11:06 — REGNUM Жители РФ покупают не самую здоровую пищу из-за того, что полезная еда стоит дорого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал идею депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко («Единая Россия») о запрете в РФ продукции ряда компаний, которые производят нездоровую — «мусорную» — продукцию (шоколадные батончики, картофель-фри и так далее).

«Геннадий Онищенко как врач должен знать, что вред от принимаемой пищи определяется не тем, что ел человек, а тем, сколько он съел. В умеренных дозах полезно всё, так же как и при чрезмерном употреблении практически всё может принести вред, — сказал Мурзаев. — При этом, конечно, никто не будет спорить с тем, что средиземноморская кухня гораздо полезней фаст-фуда, к которому относятся упоминаемые им продукты. Но стоит ли напоминать, что свежая рыба, морепродукты, хорошее оливковое масло и овощи стоят гораздо дороже картошки фри, шоколадных батончиков и прочей «мусорной еды»? Может быть, уже пора перестать умничать на тему, почему население вместо полезной сардины или дорадо тянет в рот всякую гадость, а спуститься с небес и подумать, как поднять уровень жизни населения?»

Напомним, как сообщалось ранее, Онищенко заявил, что нужно и ограничение рекламы, и запрещение определенных видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте.