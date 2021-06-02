Хабаровск, , 11:09 — REGNUM При катании на электроскутере 12-летняя девочка в Хабаровске в результате столкновения с другой несовершеннолетней на велосипеде получила серьезную травму черепа. Об этом 2 июня сообщает прокуратура Хабаровского края.

«Около 17:00 (10:00 мск) часов во вторник, 1 июня, на территории, прилегающей к спортивной площадке арены «Ерофей» в Хабаровске во время катания на электроскутере и велосипеде столкнулись две несовершеннолетних. 12-летней девочке (каталась на арендованном скутере), причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после этого получившая травму девочка была доставлена в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» с перелом костей черепа и ушибом головного мозга.

«По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска проводится проверка соблюдения прав несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника и арендодателя электросамокатов и скутеров, соблюдению техники безопасности при сдаче в прокат и использовании инновационных средств передвижения», — добавляется в сообщении.

Кроме того, указывается, что в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Адыгее в поселке Спокойный Майкопского района погиб семилетний мальчик, который вместе с отцом ловил рыбу в местном пруду.