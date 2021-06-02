Брянск, , 11:17 — REGNUM В Брянской области 2 июня подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего в Брянской области отмечено 40 439 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 39 566 человек, в том числе 99 пациентов выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 360 человек.

Лаборатории за сутки проверили 1743 теста, в целом выполнено 570 865 исследований на коронавирус.