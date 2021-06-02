Москва, , 11:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о газоснабжении домохозяйств в России, верхняя палата парламента берет реализацию норм под контроль, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Подведение газа от трубы до границ участка будет бесплатным, а за подключение надо будет заплатить.

«За подведение газа непосредственно к границам земельных участков люди платить не должны», — заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Метраж дома в законе не прописан, он не должен влиять на подключение к газу, подчеркнул сенатор в ходе дискуссии.

Должна быть реальная газификация, а то делаем полдела, очень дорого будет проводить газ от границы участка до дома, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Если говорить по уму, то надо проводить до фундамента дома… Вы продумайте все очень внимательно в постановлении правительства — как это будет по жизни», — обратилась к представителю Минэнерго Матвиенко.

Согласно закону, порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям, рассмотрения этих заявок и принятия по ним решений утверждается правительством РФ.

Государственному регулированию подлежит плата за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода.

Размер платы за такое технологическое присоединение устанавливается профильным министерством и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера указанной платы, которые утверждаются ФАС.

Сократятся и сроки подключения.

Поправки одобрены в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Накануне закон приняла Госдума.

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