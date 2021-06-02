Москва, , 11:03 — REGNUM Если у человека впервые резко упало артериальное давление, то это является поводом для беспокойства и обращения к врачу. Об этом 2 июня в интервью «Пятому каналу» рассказала врач-кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк.

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Она пояснила, что речь идёт о давлении 90 на 60 мм ртутного столба и ниже, которое считается условно опасным. При этом есть люди, для которых такие показатели являются нормой из-за особенностей вегетативной нервной системы.

«При низком давлении 90/60 в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, одышкой и тахикардией нужно исключать острые состояния. Такие как инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, нарушение [сердечного] ритма, инсульт», — подчеркнула Гаврилюк.

Также, по её словам, срочная госпитализация требуется и в случае передозировки препаратами для снижения давления. Такая медикаментозная гипотензия может привести даже к летальному исходу.

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«Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию и достаточно сложно было поднять им давление», — добавила Гаврилюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза. По его словам, при варикозном расширении вен иногда может развиваться глубокий тромбоз. Врач отметил, что когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он вызывает инфаркт лёгкого, что может привести к летальному исходу.