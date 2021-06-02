Москва, , 11:03 — REGNUM Во время обысков, которые силовики проводили у бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия, были изъяты 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Они находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.

В Telegram-канале «Медиакиллер» были размещены фото патронов, якобы найденных во время обысков. Но подлинность снимков пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что у Гудковых прошли обыски, а позднее в отношении Дмитрия и его отца возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Потерпевшей стороной выступает Департамент городского имущества. Суть претензии состоит в том, что помещение, где находился Фонд поддержки Гудкова, сдавалось незаконно.

Дмитрий Гудков был допрошен полицейскими, а затем задержан.

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