Омск, , 11:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались два человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 1439 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в регионе выявлено 47 629 носителей коронавируса, выздоровели 40 535 человек.

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