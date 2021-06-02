Уфа, , 11:05 — REGNUM 18 человек, в том числе семь несовершеннолетних спасли в мае на водных объектах в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Сагитов отметил, что согласно данным на 1 июня в республике произошло 12 происшествий на воде, в результате которых утонули 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

«Сегодня купальный сезон в республике открыт, количество утонувших в республике растет, при этом работа по оборудованию и открытию пляжей до сих пор не завершена. Прошу немедленно приступить к этой работе и в течение недели открыть пляжи», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что на заседании было поручено чиновникам обеспечить открытие всех запланированных пляжей до 5 июня, а также организовать патрулирование в местах массового отдыха около водных объектов.

Сообщается, что в Башкирии намерены открыть 120 пляжей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии моторная лодка врезалась в понтон.