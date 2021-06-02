Тбилиси, , 11:03 — REGNUM В Грузию прибудет делегация из Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Тбилиси.

«Делегация Конгресса под руководством сенатора Джин Шахин и включающая сенатора Роба Портмана посетит Грузию, чтобы донести двухпартийное послание о том, что США поддерживают грузинский народ в укреплении демократии в стране», — говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, визит американской делегации продлится с 2 по 4 июня. Он подчеркнул, что такой визит означает «значимость» Грузии для Вашингтона.

«Уже давно сенаторы последний раз гостили в Грузии, и я рад, что наши верные друзья-сенаторы посетят Грузию», — сказал глава МИД.

Стоит отметить, что Шахин и Портман 1 июня прибыли в Киев. Министр иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что будет обсуждать с сенаторами как «сделать Украину сильнее».

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