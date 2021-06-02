Симферополь, 2 июня 2021, 10:59 — REGNUM Персонал и пациентов Республиканской детской клинической больницы в Симферополе эвакуировали утром 2 июня из-за поступившего анонимного звонка о минировании здания, об этом 2 июня сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.
Он также уточнил, что полная эвакуация не проводилась — частично были выведены некоторые отделения на территорию больницы, пока работали соответствующие службы. Личность звонившей уже установлена, а больница возвращается к работе в штатном режиме, добавил Остапенко.
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