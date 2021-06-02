Симферополь, , 10:59 — REGNUM Персонал и пациентов Республиканской детской клинической больницы в Симферополе эвакуировали утром 2 июня из-за поступившего анонимного звонка о минировании здания, об этом 2 июня сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

«Рано утром в 07:40 поступил звонок от женщины в нетрезвом состоянии о том, что через некоторое время будет заминировано здание ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». Оперативно в рамках регламентного взаимодействия были отработаны все вопросы. Незамедлительно на объект были вызваны и прибыли все соответствующие службы. С целью контроля также лично выехал на место, совместно с правоохранителями и кинологами осмотрели все этажи больницы», — рассказал Остапенко.

Он также уточнил, что полная эвакуация не проводилась — частично были выведены некоторые отделения на территорию больницы, пока работали соответствующие службы. Личность звонившей уже установлена, а больница возвращается к работе в штатном режиме, добавил Остапенко.

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