Москва, , 10:58 — REGNUM Нефть марки Brent 1 июня резко взлетела в цене, отметив мартовские максимумы в районе $71,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«К концу дня котировки откатились в район $70,50, но остались в хорошем плюсе. Сегодня, 2 июня, нефтяные цены пока не демонстрируют значимых изменений, стабилизируясь после приступа волатильности.

В ходе минувшего заседания экспортеры ОПЕК+ приняли решение оставить параметры сделки без изменений. Это было ожидаемо, но тем не менее вызвало краткосрочную позитивную реакцию.

Возможно, на рынке были опасения, что альянс увеличит объемы наращивания добычи, сославшись на более благоприятные перспективы восстановления мирового спроса на энергоносители в свете отступления пандемии.

Сейчас для Brent важно удержать позиции и отстоять уровень $70. Повлиять на дальнейшую динамику цен могут отраслевые отчеты из США, который на этой неделе выходят с опозданием на день в связи с праздничным понедельником.

Так, сегодня API представит свою оценку, а 3 июня выйдет официальная статистика минэнерго США, которая прольет свет в том числе на добычу, которая могла увеличиться в свете продолжающегося восстановления буровой активности.

Если в отчетах будет превалировать негатив, а спрос на риск продолжит угасать, до конца недели Brent может лишиться части набранных очков.

При этом общая картина по Brent остается бычьей и в дальнейшем предполагает подъем к свежим максимумам», — считает эксперт.

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