Биробиджан, 2 июня 2021, 10:58 — REGNUM В Еврейской АО фермеры завершили посевную зерновых. Пшеницей засеяли 1157 га земли, что составляет 132% от планируемых показателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в правительстве региона.
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К посевной сои в ЕАО в этом году приступили с недельным опозданием — 14 мая. Начать вовремя помешали неблагоприятные погодные условия. Ко 2 июня соей засеяли 22 тыс. га полей, что составляет 22% от планов. Всего планируется засеять соей 101,6 тыс. га.
Помимо этого продолжается посадка овощей. На 216 га земли высажен картофель.
Как сообщало ИА REGNUM, минсельхоз Магаданской области начал отбор получателей субсидий среди фермеров — подать заявки можно до 5 июля.