Тюмень, , 10:57 — REGNUM Тюменские экоактивисты во время субботника обнаружили в логу реки Тюменка человеческие черепа среди гор мусора. Об этом сообщают участники движения «Зелёный хоровод» в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Страшные находки были найдены в течение двух дней.

«8 мая в логу приступили к расчистке заваленного мусором склона. Среди груды мусора, был замечен человеческий череп. Первый. После звонка в полицию приехали представители Следственного комитета. 9 мая на той же стороне лога, высоко на склоне, был найден второй человеческий череп, расколотый на три части. Напомним, что этот лог гораздо старше Тюмени, культурный слой вокруг лога изучить крайне важно. Лог должен быть исследован археологами», — сообщают экоактивисты.

Экспертное сообщество тюменских археологов готово оказать содействие правоохранителям в исследовании жутких находок, добавляют участники «Зелёного хоровода».