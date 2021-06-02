Симферополь, , 11:01 — REGNUM С приглашением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко посетить полуостров Крым обратился 2 июня глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

По словам главы «Белорусов Крыма», которые приводит РИА Новости, он уверен в том, что возобновление авиационного и железнодорожного сообщения между Белоруссией и Крымом будет обоюдовыгодным и белорусская сторона, как отметил Чегринец, получит максимальную поддержку в этих проектах от руководства России и самого региона.

«Мне очень бы хотелось, чтоб на первом рейсе Минск — Симферополь к нам в гости прилетел Александр Григорьевич и сам лично оценил те огромные изменения, которые произошли в Крыму за последние семь лет», — сказал он.

Также глава «Белорусов Крыма» добавил, что жители полуострова будут рады приезду белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в настоящее время прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиасообщения с Крымом.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.