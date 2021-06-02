Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 10:56 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» показывает эффективность свыше 80%, сообщили 2 июня в Центре им. Чумакова.
Отмечается, что объёмы производства препарата могут быть увеличены с планируемых 10 млн в год более чем в шесть раз.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что создание эффективной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 — это безусловная победа России, достигнутая благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины против коронавируса. Помимо всемирно известного «Спутник V», это и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также «КовиВак» от Центра Чумакова и облегченный вариант вакцины от Центра имени Гамалеи «Спутник Лайт».