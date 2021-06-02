Москва, , 10:55 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о запрете банкам навязывать дополнительные услуги кредитным договором, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устанавливается запрет на проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг.

В частности, банки больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Кроме того, кредитные организации не смогут навязать и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.

Законом также уточняется расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком обязательств по возврату кредита — он не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

Запрещается проставление кредитором в заранее напечатанной форме (в виде «галочек» и иных обозначений, выполненных типографическим способом) за заемщика согласия с условиями кредитования (заимствования), без его собственноручной подписи.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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