Волгоград, , 10:57 — REGNUM Звание первой «Столицы детского туризма» получил Волгоград, сообщает пресс-служба администрации региона. Областной центр победил в конкурсе Федерального агентства по туризму.

За почётный статус боролись 18 российских городов, конкурс стартовал 1 апреля. Жюри учитывало программы детского туризма участников, уровень развития инфраструктуры для семейного отдыха, специальные сервисы и тарифы для детей, меры поддержки туристических проектов. Победителя объявили 1 июня со сцены фестиваля «Большая перемена» в Москве — диплом города-победителя руководитель Ростуризма Зарина Догузова вручила председателю регионального комитета по развитию туризма Владимиру Попкову. Теперь осенью 2021 года Волгоград станет площадкой для проведения масштабного фестиваль детского туризма.

В Волгограде власти формируют уникальный культурно-просветительский кластер для детей. Он включает в себя краеведческий музей, цирк, детско-юношеский центр, обновлённую набережную, сквер Александры Пахмутовой, пойму реки Царицы с музеем «Россия — моя история», детскую железную дорогу и технопарк «Кванториум». В кластер также войдёт современный Дом детства, который возводится на базе кинотеатра «Победа».