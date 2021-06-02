Москва, , 10:54 — REGNUM Рубль продолжает некоторое ослабление, начавшееся с начала недели (с 31 мая), заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Это происходит, даже несмотря на повышение нефтяных цен. Котировки нефти марки Brent стойко закрепились выше важного технического и психологического уровня $70 дол./баррель.

Такая динамика — в основном вследствие оптимистичного прогноза спроса странами ОПЕК+ по итогам прошедшей 1 июня встречи их министров.

Данный фактор сдерживает цену доллара по отношению к рублю. И тем не менее, она продолжает сдвигаться вверх. Основная причина — начало периода выплат дивидендов российскими компаниями.

Их иностранные акционеры конвертируют полученные средства в валюту, что предопределяет повышенный спрос на неё. Кроме того, в последние дни продолжается некоторое укрепление доллара на мировом рынке после падения в конце мая.

В течение дня 2 июня не предполагается существенных событий или важной статистики.

Поэтому наиболее вероятно, что валюты под воздействием противонаправленных факторов сохранят текущий локальный диапазон. Он составляет на день 73,20−73,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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