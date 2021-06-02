Сеул, , 11:01 — REGNUM Председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль извинился за скандал, в котором замешана семья бывшего министра юстиции Чо Гука. Об этом сообщает Yonhap News.

Выступая 2 июня на пресс-конференции в Сеуле, Сон Ён Гиль подчеркнул, что данный инцидент во многом способствовал утрате доверия избирателей, в результате чего правящая партия потерпела в апреле поражение на досрочных выборах мэров Сеула и Пусана.

Известно, что скандал разгорелся после того, как жена бывшего министра якобы подделала документы дочери, чтобы последнюю взяли в медвуз.

Напомним, что в разгар скандала (в конце 2019 года) за действия семьи Чо Гука извинился тогдашний председатель правящей партии Ли Хэ Чхан.

Тем не менее, дело вновь привлекло внимание общественности после того, как в начале этой недели бывший министр Чо Гук опубликовал мемуары, в которых опроверг все обвинения, «выдуманные некоторыми СМИ».

Сон Ён Гиль также извинился за скандалы с участием покойного экс-мера Сеула Пак Вон Суна и экс-мера Пусана О Го Дона, которых обвиняли в сексуальных домогательствах.