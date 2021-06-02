Магадан, , 11:14 — REGNUM Жители Магаданской области обращаются во всем инстанции с жалобами на нехватку доступных по цене авиабилетов в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Сложилась проблема с наличием авиабилетов в пиковые даты — в первой декаде лета. В настоящий момент билеты из Магадана есть в наличии начиная с 22 июля. По направлению из Москвы в Магадан нет в наличии билетов с 10 августа до середины сентября. По инициативе губернатора Сергея Носова, совместно с Аэрофлотом мы отрабатываем решение проблемы. В ближайшее время мы сможем дать конкретную информацию», — пояснил руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Александр Афанасьев.

Ранее по поручению Носова количество авиарейсов до Москвы из Магадана было увеличено. На данный момент в столицу страны с Колымы отправляют девять самолетов в неделю, которые перевозят по 409 человек. Но это не закрывает все потребности. Для решения проблемы глава региона связался с руководством «Аэрофлота», компания попросила сутки, чтобы разобраться в ситуации.

«Если потребуется, будут менять самолеты на более вместительные или вводить дополнительные рейсы», — добавил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня международный аэропорт Владивосток запустил прямой авирейс в Санкт-Петербург, выполняет который авиакомпания Nordwind.