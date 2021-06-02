Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM Полицейские проводят проверочные мероприятия по факту нападения группы молодых людей на прохожего в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу.

Устанавливаются участники происшествия. На место инцидента прибыли сотрудники полиции.

Пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы с заявлением, отметили в УМВД. Полицейским не поступали сведения о госпитализации участников конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, трое полуголых людей избили до потери сознания мужчину поздним вечером 1 июня 2021 года. Ещё одна потенциальная жертва сумела скрыться от нападавших, орудовавших трубой.

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