Аша, Челябинская область, , 10:53 — REGNUM В Челябинской области Ашинская городская прокуратура передала в суд уголовное дело о причинении местной жительнице тяжкого вреда в связи с падением на неё с крыши дома куч снега. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Под следствием оказались два сотрудника управляющей компании — мастер и главный инженер. Им вменили выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи полагают, что эти лица не приняли вовремя мер по очистке крыши дома от снега и наледи, а также не огородили прилегающую территорию сигнальными лентами. В результате 19 марта снег упал на 45-летнюю женщину.

Гражданка получила тяжёлую травму. Теперь дело рассмотрит Ашинский городской суд.