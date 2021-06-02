Махачкала, , 10:52 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело против бывшего главы администрации города Дагестанские Огни Зейдуллы Гашимова. Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили 2 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как считают следователи, Гашимов в 2019 году незаконно подписал документы на предоставление одной из коммерческих структур земельных участков вблизи с детским садом. При этом мэр был осведомлен, что размещение вблизи с дошкольными учреждениями объектов промышленного производства является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Компания, получившая в пользование нежилое здание площадью 3 672 кв. м и земельный участок площадью 4 375 кв. м, организовала на этой территории производство строительных материалов, в том числе брусчатки, тротуарной плитки и керамзитных блоков.

В настоящее время по факту нарушений, допущенных экс-мэром, ведется следствие.