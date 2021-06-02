Киев, 2 июня 2021, 10:52 — REGNUM Бывший министр развития экономики Украины Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет оборонного госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщила 2 июня пресс-служба концерна.
Как сообщается, накануне состоялось заседание обновлённого состава наблюдательного совета, члены которого выбрали Милованова новым председателем.
Чиновник заявил, что намерен реформировать структуру концерна, превратив «предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса в хозяйственные общества в максимально короткие сроки».
Напомним, чиновника назначил членом наблюдательного совета «Укроборонпрома» лично президент Украины Владимир Зеленский.
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