Нея, Костромская область, , 10:55 — REGNUM Руководителя филиала государственного учреждения «Костромаавтодор» в городе Нее Сергея Кулигина обязали вернуть всю сумму полученных им взяток. Об этом сообщает Нейский районный суд Костромской области.

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С исковым заявлением в суд обратилась прокуратура. Ранее Кулигин был осуждён по двум статьям: получение взятки и присвоение. Суд установил, что в 2017—2018 годах начальник дорожного предприятия перевозил уголь на служебных машинах для знакомого руководителя коммунальной организации.

Заправка машин топливом происходила за счёт средств государственного учреждения. В общей сложности автомобили совершили порядка 168 рейсов по перевозке угля. За это начальник филиала получил несколько взяток на сумму 114 тысяч рублей.

Рассматривая дело, суд полностью удовлетворил требования прокурора о взыскании всей суммы незаконно полученного вознаграждения в пользу государства. Отмечается, что исполнение решения будет контролироваться надзорным учреждением.