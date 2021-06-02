Москва, , 10:51 — REGNUM Центр социального проектирования «Платформа» в мае 2021 года в рамках мониторинга настроений предпринимательской среды провел первый замер политических настроений в деловом сообществе.

Результаты опроса 500 предпринимателей повторяют в целом структуру электоральных предпочтений общества в целом. Основные позиции удерживает «Единая Россия» — 31,2%. Бизнес продолжает оценивать партию власти как фактор устойчивости, относительной предсказуемости и в качестве держателя политического ресурса.

Вес левых партий определяется позициями представителей малого бизнеса, близкого к массовому социальному слою и склонному к патерналистским настроениям. Конкуренция за эту группу будет иметь существенное значение. На данный момент за КПРФ готовы проголосовать 15,2%.

Политическим силам, выбравшим деловое сообщество в качестве своей базовой группы, — «Новые люди», «Партия роста» — пока не удается стать весомым игроком на этом поле. На них приходится 5,8% и 1,4% голосов соответственно. При этом «Новые люди» демонстрируют тенденции к росту, однако не в их пользу играет ряд факторов: невысокий уровень веры в успех партии и в ее возможности оказывать влияние на принятие решений.

«Деловое сообщество является наиболее сложной группой для проведения электоральных кампаний. Она отличается высокой долей неопределившихся, более рациональным подходом; ее ожидания касаются как личной жизни, так и перспектив бизнеса. Вместе с тем, мы не видим в этой группе существенного разрыва с общим электоральным фоном в стране. Высок спрос на стабильность, на поддержку со стороны государства и на защиту от административного давления. Бизнес не увидел пока в новых партиях потенциал для выражения своих интересов, возможно, в связи с неверием в их электоральные перспективы. Поэтому предприниматели часто делают ставку на либеральное крыло внутри «Единой России», — прокомментировал для журналистов результаты соцопроса основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Опрос проводился Центром социального проектирования «Платформа» в мае 2021 года, данные представлены без учета доли неопределившихся. Участие в опросе приняли 500 предпринимателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центр социального проектирования «Платформа» — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на исследовании деловой и общественной среды, резонансных событий и разработке социальных программ. Основана в 2015 году.