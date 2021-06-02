Москва, 2 июня 2021, 10:51 — REGNUM Центр социального проектирования «Платформа» в мае 2021 года в рамках мониторинга настроений предпринимательской среды провел первый замер политических настроений в деловом сообществе.
Результаты опроса 500 предпринимателей повторяют в целом структуру электоральных предпочтений общества в целом. Основные позиции удерживает «Единая Россия» — 31,2%. Бизнес продолжает оценивать партию власти как фактор устойчивости, относительной предсказуемости и в качестве держателя политического ресурса.
Вес левых партий определяется позициями представителей малого бизнеса, близкого к массовому социальному слою и склонному к патерналистским настроениям. Конкуренция за эту группу будет иметь существенное значение. На данный момент за КПРФ готовы проголосовать 15,2%.
Политическим силам, выбравшим деловое сообщество в качестве своей базовой группы, — «Новые люди», «Партия роста» — пока не удается стать весомым игроком на этом поле. На них приходится 5,8% и 1,4% голосов соответственно. При этом «Новые люди» демонстрируют тенденции к росту, однако не в их пользу играет ряд факторов: невысокий уровень веры в успех партии и в ее возможности оказывать влияние на принятие решений.
Опрос проводился Центром социального проектирования «Платформа» в мае 2021 года, данные представлены без учета доли неопределившихся. Участие в опросе приняли 500 предпринимателей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центр социального проектирования «Платформа» — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на исследовании деловой и общественной среды, резонансных событий и разработке социальных программ. Основана в 2015 году.