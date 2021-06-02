Калуга, , 10:55 — REGNUM В Калужской области, в рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям!» составили «портрет» должника по алиментным платежам, сообщил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

«Портрет» должника по алиментным платежам Иллюстрация пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По состоянию на 1 мая у калужских судебных приставов на исполнении находится почти 6200 исполнительных производств о взыскании алиментов в отношении шести тысячи граждан. Эти цифра сложилась в виду того, что в отношении одного гражданина может быть возбуждено сразу несколько производств о взыскании алиментов, в зависимости от количества детей. Среднестатистический неплательщик алиментов в калужском регионе — это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Данная возрастная категория составляет 54% от общего количества нерадивых родителей. Эти граждане в основном ведут обычный образ жизни. Более 62% из них имеют постоянный источник дохода, с которого и удерживаются алиментные платежи в пользу детей. Более 15% мужчин-алиментщиков приходится на возрастную категорию от 42 до 54 лет. Это вторая по численности группа отцов, 60% из которых также официально трудоустроены, и платежи по алиментам удерживаются из их заработка. Свыше 10% мужчин, в отношении которых у судебных приставов находятся исполнительные производства, приходятся на возрастную категорию от 18 до 30 лет. Эти отцы не спешат брать ответственность за родных детей, однако более половины из них выплачивают алименты с официального заработка. Категория отцов в возрасте от 54 лет и старше составляет менее 2% от общего числа алиментщиков. В Калужской области растёт количество женщин, бросающих родных детей на произвол судьбы и являющихся должницами по алиментам. Таких матерей на данный момент более 1000, что составляет 16% от общего количества должников по алиментам. По возрасту женщины, не желающие платить алименты, не сильно отличаются от мужчин. Более 60% приходится на 30−42 года, свыше 20% — на 18−30 лет, примерно 15% — на 42−54 года и менее 1% — на возраст 54 года и старше. При этом в последние годы наблюдается тенденция увеличения количества женщин-алиментщиц самой молодой возрастной категории. 52% граждан, в отношении которых у судебных приставов находятся исполнительные производства о взыскании алиментов, официально не трудоустроены. В каждой из возрастных категорий и среди мужчин, и среди женщин есть те, кто лишен родительских прав, не имеет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, и ведет асоциальный образ жизни — таких примерно 18%. Тем временем их дети живут в детских домах и приемных семьях.

«Судебные приставы применяют к должникам по алиментам полный комплекс мер принудительного исполнения, направленных на восстановление нарушенных прав детей. Каждый второй должник по алиментам области ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, каждый третий ограничен в праве управления транспортными средствами, а каждый 15 находится в розыске. В 2021 году в отношении каждого 20 должника по алиментам составлены протоколы об административной ответственности, а в отношении каждого 35 — возбуждено уголовное дело», — отметил Артём Залогин.

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