Москва, , 10:49 — REGNUM Совфед на пленарном заседании одобрил денонсацию Договора по открытому небу (ДОН), передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом также регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением договора.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения.

Первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман уведомил замглавы российского МИД Сергея Рябкова о нежелании Вашингтона возвращаться в ДОН.

Заявление Вашингтона о том, что он не вернётся в Договор по открытому небу — большая ошибка, за которую в конечном итоге придётся расплачиваться союзникам Штатов, Европе.

Россия не намерена менять свою позицию по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) в угоду интересам США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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