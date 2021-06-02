Липецк, , 10:48 — REGNUM Делегация Липецкой области под руководством главы администрации региона Игоря Артамонова принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который открылся 2 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.

В программе участия делегации — многочисленные встречи и переговоры с министрами РФ, представителями бизнес-сообщества, крупными компаниями и промышленными предприятиями, участие в пленарных сессиях, тематических дискуссиях, бизнес-диалогах. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступит в качестве спикера на сессии АИРР «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий», посетит пленарную сессию с Владимиром Путиным.

2 июня Игорь Артамонов выступает на дискуссионной площадке: «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтёрство как решение задач регионов», будет подписано соглашение между Липецкой областью и президентской платформой «Россия — страна возможностей», направленное на установление эффективного сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года в форуме участвует президент РФ. ПМЭФ является одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения экономических вопросов.